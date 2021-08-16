Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi

DURUMU İYİ

Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.