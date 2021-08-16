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Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında kalp krizi geçirdi. Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel yaptı. O esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Şener, olayın ciddi olduğunu öğrendikten sonra yayına ara verdi.
Spor 16.08.2021, 13:11
ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi
DURUMU İYİ
Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.