Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı

Lider Beşiktaş şampiyonluk yolunda Hatayspor engelini 7-0 gibi tarihi bir skorla geçti. Maçın ardından ünlü rapçi Norm Ender, Sergen Yalçın'dan övgü dolu sözlerle bahsettiği bir paylaşımda bulundu.

ÜNLÜ RAPÇİNİN PAYLAŞIMI

Norm Ender, "Şu an Tümer gibi herkes, Sergen Yalçın'ın filminde yardımcı oyuncu olduğunu anlıyor" ifadelerini kullandı.

NORM ENDER NE DEMEK İSTEDİ?

Eski Beşiktaşlı futbolcu Tümer Metin, 100.yılda şampiyonluğu ilan ettikleri Galatasaray maçında Sergen Yalçın'ın attığı o tarihi gole ilişkin açıklama yapmıştı. Tümer, Sergen Yalçın'ın kendisi de boşta olmasına rağmen o golde pası özellikle uzağa attığını ve tekrar kendisine atmasını sağladığını söyleyerek, "O an Sergen Yalçın'ın filminde yardımcı oyuncu olduğumu anladım" demişti. Norm Ender paylaşımında Tümer'in bu sözlerine göndermede bulundu.