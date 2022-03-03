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Üniversiteler arası bilardo şampiyonası Sinop’ta başladı

Bilardo Ünilig Türkiye Şampiyonası, Sinop’ta başladı. Ülkenin birçok yerinden farklı üniversitelerden katılan gençler, turnuvada kıyasıya mücadele ediyor.

Spor 03.03.2022, 14:07
Üniversiteler arası bilardo şampiyonası Sinop’ta başladı

Bilardo Ünilig Türkiye Şampiyonası, Sinop’ta başladı. Ülkenin birçok yerinden farklı üniversitelerden katılan gençler, turnuvada kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun düzenlediği Bilardo Ünilig Türkiye Şampiyonası, ev sahibi okul olan Sinop Üniversitesi’nde düzenlenen açılış töreninin ardından başladı. Öğrenci Yaşam Merkezi içerisinde düzenlenen turnuvaya 15 üniversiteden katılan 46 erkek ve 24 kadın sporcu, kıyasıya mücadele ediyor.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Modi Bilardo Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılış törenine Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, Modi Spor Kulübü Başkanı Nurettin Karakurt, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel, sporun verdiği disiplinin önemini vurgulayarak, “Spor dalları disiplinsiz olmaz. Oyunu kurallarıyla, hizalarıyla, öğretilecek ortamıyla hareket etmek zorundasınız. O yüzden gençleri böylesi ortamlarda daha çok çekmek istiyoruz, buralarda daha çok bulunmanızı istiyoruz. Sizin misyonunuz bir yandan da bu olmalı; üniversitenizi temsil etmek, kulübünüzü temsil etmek ve spora ilgisiz olanları cezbedecek etkinliklerde bulunmanız” ifadelerini kullandı.

Bilardonun Cüneyt Çakır’ı olarak bilinen ve uluslararası tek Türk snooker hakemi olan Sermet Dağlı, Sinop’ta düzenlenen turnuvaya başhakem olarak katıldı. Dağlı, Sinop’ta olmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, “Üniversiteler arası federasyonumuzun her yıl düzenlemiş olduğu bilardo festivaline 3-6 Mart tarihleri arasında güzel ilimiz Sinop’ta, sevgili üniversiteli gençlerle bir arada olacağız. Bu turnuvamızı hem kadınlar hem erkekler kategorisinde oynayacağız ve en sonunda şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Daha önce 2 tane büyük organizasyon yaptık yine üçüncüsünde de beraberiz. Devamını da diliyoruz” şeklinde konuştu.

Turnuvaya katılan Aybüke Tetik, “Güzel, eğlenceli bizi çok güzel karşıladılar. Çeyrek final ve yarı final görebilirim gibi hissediyorum ama rakiplerim de dişli onun farkındayım” diyerek gidebileceği son noktaya kadar ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Takım kaptanı İsmail Yıldırım, “Turnuvada şansımız var. Kura şansımız da iyi gelirse neden olmasın diyelim. İyi bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Buradaki tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenci Serkan Demir, “Turnuvaya katıldık, antrenmanlarımızı yaptık, gerekli özveriyi gösterdik. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz ama sonuçta iyiden iyisi var. Hedefimiz biraz yüksek. Rakiplerimiz de çok dişli, biz de gereken çalışmalarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

Ev sahibi takım olan Sinop Üniversitesi takım kaptanı Bilgehan Metin, “Güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla buradayız. Kendimize güveniyoruz, rakiplerimizi bekliyoruz. Hedefimiz güzel bir oyun ortaya koymak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diyerek diğer katılanlara başarılar diledi.

Öğrenci Cansu Akkaya ise, “Finale kadar yükselmeyi düşünüyoruz. Antrenmanlarımızı yaptık. Rakiplerimiz çok dişli ama biz de çalışmalarımızı yaptık. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz” şeklinde konuştu.

Turnuva 6 Mart’ta sona erecek.

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