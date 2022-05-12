ÜNİLİG’in ragbi şampiyonları belli oldu

Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Ragbi Türkiye Şampiyonasın’a Trakya Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi adını yazdırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Şampiyonası finallerine Afyonkarahisar ev sahipliği yapıyor. Büyük Taarruz’un 100. yılı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar’da 8 Mayıs’ta başlayan final karşılaşmaları 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Ragbi, basketbol, voleybol, badminton, judo, masa tenisi, hentbol, korumalı futbol, gibi birçok branşın yer aldığı müsabakalarda ilk finali Ragbi yaptı. 8-10 Mayıs’ta oynanan karşılaşmalarla Ragbi’nin şampiyonları belirlendi. Türkiye genelinde erkekler kategorisinde 13, kadınlar kategorisinden 4 üniversitenin yarıştığı Ragbi müsabakalarında, erkekler kategorisinde birinciliği Trakya Üniversitesi, kadınlar kategorisinde ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi kazandı.

Şampiyonada Erkekler kategorisinde Trakya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi dereceye girdi. Kadınlar kategorisinde ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi dereceye girdi.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle takımlar şampiyonluk kupalarını kaldırdı. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan da, ÜNİLİG’te ragbi alanında mücadele eden tüm takımlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.