Ünal Karaman: "Oyunun her iki yönünü de oynayan bir Göztepe takımı oluşturmayı hedefliyorum"

Göztepe’nin Teknik Direktörü Ünal Karaman, hedeflerinin kendilerini geliştirmek ve her maçta performanslarını artırmak olduğunu belirterek, "Göztepe’ye çok büyük başarıların altına imza atan bir hoca olarak hizmet etmek istiyorum" dedi.

Göztepe’nin yeni Teknik Direktörü Ünal Karaman, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Ünal Karaman, "Ben bunu çok daha uzun sürelere taşıyıp, Göztepe’ye çok büyük başarıların altına imza atan bir hoca olarak hizmet etmek istiyorum. Bunu da yerine getirmek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimden herkesin emin olmasını isterim" şeklinde konuştu.

Karaman, "Oyun karakterimiz büyük Göztepe camiası ve ona gönül verenlerle örtüşsün istiyoruz. Biz pasif, oyunu kendi ceza sahasında kabullenen değil, rakibin oyun baskınlığını yaşayan bir Göztepe takımı olmayı yakıştıramıyorum. Oyunun her iki yönünü de oynayan bir Göztepe takımı oluşturmayı hedefliyorum" diye ifade etti.

"Destekle biz kendine daha farklı bir yer edinmiş bir takım olma çabamızı sürdüreceğiz"

Korona virüsü salgını nedeniyle bir çok değişikliğe gidildiğini ifade eden Karaman, bu noktada ligin bu sezon 21 takımla oynanmasının doğru bir karar olduğunu ifade etti. Bu haftaki rakipleri Medipol Başakşehir’in salgından en fazla etkilenen ekiplerden biri olduğunu aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Lig bitimiyle başlangıcı arasında 46 günlük bir süre vardı. Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi mücadelesi olduğu için biraz daha erken başladılar. Her ne kadar kadro derinliği olsa da bu oyuncuyu belli bir stresin içinde tutarak, belli bir hedef içinde tutmak kolay değil. Başakşehir, çok kıymetli bir teknik adamla anlaştı. Yaşadıkları sorunu aşabileceklerini ciddi bir rakibi yenerek gösterdiler. Her ne kadar ligdeki durumları iç açıcı olmasa da daha istekli gelecekler. Bizler açısında onlar da açısından da zorlu bir müsabaka. Bizi güzel şeyler düşünerek bizi motive etsinler Allah’ın izniyle her sorunu aşabiliriz; ama bunu tecrübe etmemiş genç arkadaşlarımız var, benim camiaya gönül vermiş ve yürekten inanmış Göztepelilerin o desteği vereceğinden şüphe duymuyorum. O destekle biz kendine daha farklı bir yer edinmiş bir takım olma çabamızı sürdüreceğiz."