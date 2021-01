Ünal Karaman: "Mağlup olduk, düzenimize ve çalışmamıza bakacağız"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Denizlispor’a kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Ama şu bize gösteriyor ki, şu ana kadar yapmış olduklarımız bizim için çok doğru bir duruş, çok doğru bir tavır değil. Biraz daha üzerine gitmemiz, biraz daha üzerine koymamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig’in 22. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelen üzgün bir şekilde ayrıldıklarını söyleyen Karaman, "Kaybettiğimiz için üzgünüz, bu Göztepe takımının ne ilk ne de son mağlubiyeti olacak. Tabi ki her oynanan oyun, her alınan sonuç her saha içerisinde gösterilen duruş, geleceğe daha net daha güvenli bakmamıza vesile olacak. Tabi ki transfer dönemine çok az bir zaman kaldı. Önümüzdeki mevcut kadromuzun oyuncu grubuyla yeteneklerini tabi ki önemsiyoruz. Bu formayı giyiyorlarsa çok kıymetli, çok değerli oyuncular ama var olan pozisyonumuzu, var olan yeteneğimizi, potansiyelimizi biraz daha gerçekçi ve vakit kaybetmeden farkına vararak ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

"Mağlup olduk, düzenimize ve çalışmamıza bakacağız"

Sözlerine futbol camiasında iş olsun diye vakit geçirmediğini anlatan deneyimli teknik adam, "Bu camia güçlü bir camia, bu camiadaki hiç kimsenin ben de dahil buna iş olsun diye vakit geçirme gibi beklentisi, duruşu, tavrı olamaz. Onun için evet mağlup olduk, düzenimize ve çalışmamıza bakacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, gayret göstereceğiz. Ama şu bize gösteriyor ki, şu ana kadar yapmış olduklarımız bizim için çok doğru bir duruş, çok doğru bir tavır değil. Biraz daha üzerine gitmemiz, biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Onun için arkadaşlarımızdan biraz daha fazla özveri bekleyeceğiz. Bizi seven insanlara, bize gönül veren insanlara güzel sonuçlarla, oyunlarla beraber yaşatmaya çalışacağız. Bir kez daha söyleyeyim, ikinci yarıya kısmen niyetleri iyiydi kabul edebilirim. Biraz daha geliştirmemiz gerekiyor ama koskoca bir ilk yarı, bizim için boşa geçen ilk yarı bu kabul edilebilir bir tavır değil. Çalışarak üzerine gideceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.