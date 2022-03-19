Son Dakika
Bakan Kurum: "Geride bıraktığımız 20 yılda istişareyi ilk önce milletimizle yapmaya gayret gösterdik"
Ünal Karaman eşi Pınar Karaman’dan anlamlı resim sergisi
Teknik Direktör Ünal Karaman eşi Pınar Karaman tarafından yapılan resimlerin geliri tamamıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Sergi 30 Mart’a kadar devam edecek.
Spor 19.03.2022, 13:05
Teknik Direktör Ünal Karaman eşi Pınar Karaman tarafından yapılan resimlerin geliri tamamıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Sergi 30 Mart’a kadar devam edecek.
Teknik Direktör Ünal Karaman eşi Pınar Karaman tarafından yapılan resimler 18-30 Mart tarihlerinde Maji Art Gallery’de sergilenecek. Buradan elde edilen gelirin geliri tamamı Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Dün başlayan etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve spor camiasından önemli isimler katılacak.