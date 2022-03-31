Ünal Aysal, aday olmayacağını açıkladı

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılılarda 30 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmemişti. Başkan Burak Elmas, kararın gereğini yapacağını söylemiş, seçim tarihini en kısa sürede açıklayacağını ifade etmişti. Seçim öncesi adı çok konuşulan Galatasaray eski başkanlarından Ünal Aysal, 30 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda aday olmayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Aysal, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübümüzün 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu sonrası Burak Elmas ve Başkanı olduğu Yönetim Kurulu erken seçim kararı aldı. Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar Başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasarayımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum.

Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık.

Bulgu ve önerilerimizi yeni Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra Divan ve Genel Kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz.

Kendi yönümden de baktığımda, Genel Kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum.

Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek Başkan ve Yönetimine üstün başarılar diliyorum."