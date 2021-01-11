Umut Şenol: "Yetiştiren ve yarışan bir takımız"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, basketbol şubesinde yaşanan değişimle ilgili konuştu. Altyapıya ağırlık verildiğine dikkat çeken Şenol, "Hem oyuncu yetiştireceğiz hem de yarışacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Beşiktaş Dergisi’ne konuştu. Basketbolda yaşanan değişim ve alınan başarılı skorlarla iyi bir dönüşüm gerçekleştiğini söyleyen Şenol, "Altyapıdan gelmekte olan oyuncularımız sayesinde uzun yıllar büyük transferler yapmamız gerekmiyor. Basketbol takımımız genç ve dinamik. Kadromuzu koruyabilir, mali sürdürülebilirlik açısından sorun yaşamazsak önümüzdeki sezondan itibaren hem yetiştirici hem de yarışmacı takım kişiliğimizi aynı anda ortaya koyacağımıza inanıyorum. Alttan gelen kuşakta, özellikle 2004 ve 2006 jenerasyonlarında çok iyi oyuncularımız var. Bu sene yaptığımız hamleyle önümüzdeki beş, altı yılı çok önemli transferler yapmadan geçirebiliriz. Hocamız da saha içinde son derece otoriter ama saha dışında kendisinin uzun yıllara dayanan tecrübesine rağmen son derece demokratik bir kişilik. Başarılı olduğumuzda bize her zaman masörün, malzemecinin, salon çalışanlarının payını hatırlatıyor; ekip çalışmasına çok önem veriyor" diye konuştu.