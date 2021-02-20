Umut Bulut, Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolcular, rekora imza atan Umut Bulut'a çiçek ve plaket takdim etti.
1999-2000 yıllarında Petrol Ofisi takımında amatörde futbola başlayan ve 2001 yılında MKE Ankaragücü ile profesyonelliğe geçen Umut Bulut, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da da forma giydikten sonra 2019-2020 sezonundan beri Yeni Malatyaspor'da top koşturuyor.
Süper Lig'de 5. kez 'dalya' diyen 37 yaşındaki Bulut, 100 gol barajını geçen futbolcular arasında da yer alıyor.