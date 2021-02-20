Umut Bulut, Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu

2001 yılında başladığı profesyonel futbol hayatında geçtiğimiz hafta Süper Lig'de 503 maça çıkarak en çok forma giyen Oğuz Çetin'i yakalayan Yeni Malatyaspor'un başarılı forveti Umut Bulut, bugün oynanan Konyaspor karşısında da ilk on birde yer alarak müsabaka sayısını 504 yaptı. Böylelikle ‘Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' unvanını hak eden golcü isme karşılaşma öncesi de plaket verildi.