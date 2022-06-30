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Ümraniyespor Tunuslu golcü Bettaieb’i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Tunuslu santrfor Adel Bettaieb’i kadrosuna kattı.
Spor 30.06.2022, 19:06
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Tunuslu santrfor Adel Bettaieb’i kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Ümraniyespor, 25 yaşındaki Tunuslu golcü Adel Betteieb ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 25 yaşındaki Tunuslu santrfor oyuncusu Adel Bettaieb’i 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bettaieb’e hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.