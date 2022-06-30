Ümraniyespor Tunuslu golcü Bettaieb’i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Tunuslu santrfor Adel Bettaieb’i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Ümraniyespor, 25 yaşındaki Tunuslu golcü Adel Betteieb ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 25 yaşındaki Tunuslu santrfor oyuncusu Adel Bettaieb’i 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bettaieb’e hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.