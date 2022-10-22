Ümraniyespor stadına kavuştu

Sezon başında yenilenme çalışmasına giren Ümraniye Şehir Stadı kapılarını Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla açtı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Ümraniyespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yenilenme çalışmasının bittiği Ümraniye Şehir Stadı’nın açılışını yaptı. Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunun başında yenileme çalışmasına soktuğu Şehir Stadı’nın çalışmalarını bitirdi. Bu sezon Süper Lig’de geride kalan 5 iç saha karşılaşmasını evinden uzakta oynayan İstanbul temsilcisi, Karagümrük maçıyla stadına kavuşmuş oldu. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon evinden uzak oynadığı 5 iç saha müsabakasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.