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Ümraniyespor, Moussa Sow’u renklerine bağladı
ÜMRANİYESPOR, MOUSSA SOW'U RENKLERİNE BAĞLADI
Spor 28.08.2020, 14:23
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli forvet Moussa Sow ile resmi sözleşme imzaladı.
TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor, forvet hattını deneyimli futbolcu Moussa Sow ile güçlendirdi. İstanbul temsilcisi, 34 yaşındaki deneyimli golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.
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