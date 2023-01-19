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Ümraniyespor: "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."
Ümraniyespor: "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."
Spor 19.01.2023, 17:02
Ümraniyespor: "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."