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Ümraniyespor: "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

Ümraniyespor: "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

Spor 19.01.2023, 17:02
Ümraniyespor: "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

Ümraniyespor: "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

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