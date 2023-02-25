Ümraniyespor ile Adana Demirspor Süper Lig’de ikinci randevuda

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile ligde ikinci kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme müsabakasında Ümraniyespor yarın saat 16.00’da Ümraniye Şehir Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kırmızı-beyazlılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla son sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Süper Lig’de ikinci maç

Ümraniyespor - Adana Demirspor yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de ikinci kez rakip olacak. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig’de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez mavi-lacivertliler kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor’un 5 golüne, Adana Demirspor 11 gol ile karşılık verdi. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçı 1-0’lık skorla kazanan Adana temsilcisi olmuştu.

Ümraniyespor, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta puan alamadı. Adana Demirspor ise son 4 maçında 2’şer galibiyet ve beraberlik aldı. Mavi-lacivertliler bu süreçte Ankaragücü ve Sivasspor’u yenerken, Giresunspor, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Ümraniyespor - Adana Demirspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.