Ümraniyespor, Geraldo’yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, Andolalı futbolcu Geraldo’yu renklerine bağladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Ümraniyespor’da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak MKE Ankaragücü’nde top koşturan Geraldo’yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, MKE Ankaragücü takımında forma giyen, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo’yu 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Geraldo’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.