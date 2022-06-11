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Ümraniyespor, Geraldo’yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, Andolalı futbolcu Geraldo’yu renklerine bağladı.

Spor 11.06.2022, 18:13
Ümraniyespor, Geraldo’yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, Andolalı futbolcu Geraldo’yu renklerine bağladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Ümraniyespor’da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak MKE Ankaragücü’nde top koşturan Geraldo’yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, MKE Ankaragücü takımında forma giyen, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo’yu 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Geraldo’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.

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