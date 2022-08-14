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Ümraniyespor - Antalyaspor maçının VAR’ı Alper Çetin

Ümraniyespor’un bugün Antalyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Spor 14.08.2022, 13:02
Ümraniyespor - Antalyaspor maçının VAR’ı Alper Çetin

Ümraniyespor’un bugün Antalyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında bugün Antalyaspor’u ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bugün saat 19.15’te oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin’e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.

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