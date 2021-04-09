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Ümit Şengül: “Eskişehirspor adına üzgünüm”

Eskişehirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Eskişehirspor adına üzgünüm. Bu kulüpte çalışmış birisi olarak Eskişehirspor’un toparlanacağını düşünüyorum” dedi.

Spor 09.04.2021, 18:26
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Ümit Şengül: “Eskişehirspor adına üzgünüm”

Eskişehirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Eskişehirspor adına üzgünüm. Bu kulüpte çalışmış birisi olarak Eskişehirspor’un toparlanacağını düşünüyorum” dedi.

GZT Giresunspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Deplasmandan 3 puanla ayrılan GZT Giresunspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Ümit Şengül, “Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Maç öncesi bütün planlarımızı onun üzerine kurduk. Rakibimiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Covid-19’la mücadele ediyorlar. Eskişehirspor adına üzgünüm. Bu kulüpte çalışmış birisi olarak Eskişehirspor’un toparlanacağını düşünüyorum. Kalan müsabakalarımızda kazanıp hedefe varmak istiyoruz. Güçlü rakiplerimiz var. Hafta içi oynayacağımız Keçiören maçını yenip önümüze bakmak istiyoruz. Yolun sonunda gülen taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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