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Ümit Öztürk, Sivasspor - Alanyaspor maçını 2. kez yönetecek

Sivasspor ile Alanyaspor arasındaki maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Tecrübeli hakem, ikinci kez iki takım arasındaki maçı yönetecek.

Spor 21.08.2022, 12:53
Ümit Öztürk, Sivasspor - Alanyaspor maçını 2. kez yönetecek

Sivasspor ile Alanyaspor arasındaki maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Tecrübeli hakem, ikinci kez iki takım arasındaki maçı yönetecek.

Denizli bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, yarın oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçını yönetecek. Deneyimli hakem, bugüne kadar 18 kez Alanyaspor’un, 13 kez de Sivasspor’un maçında düdük çaldı. Alanya, hakem Ümit Öztürk’ün yönettiği 18 maçta 10 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de yenildi. Sivasspor ise 13 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alırken 5 kez de berabere kaldı.

Hakem Öztürk, bugüne kadar 1 kez Sivasspor - Alanyaspor maçında düdük çaldı. Söz konusu maçta Sivasspor 1-0 kazanmıştı.

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