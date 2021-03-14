Ümit Özat: “Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor”

Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor mağlubiyetinin ardından, “Maç kaybettiğimiz zaman tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor. Bursaspor’u tebrik ederiz” dedi.

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Bursaspor’a konuk olan Ankaraspor maçı 3-1 kaybetti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Kazanmak istiyorduk olmadı. Bursaspor’u tebrik ederiz. Bursaspor’un net pozisyonları vardı. Yediğimiz goller bireysel hatalardan oluyor. Her maçtan sonra aynı şeyleri söylemek doğru olmuyor. Oyun olarak memnun değilim diyemem. Batuhan adına çok sevindim. Türk futboluna katkı sağlıyoruz. Burak da bugün ilk defa forma giydi. Bazen insan üzülüyor. Maç kaybettiğiniz zaman tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Skor olarak memnun değiliz ama zaman zaman oyundan memnunum diyebilirim” diye konuştu.