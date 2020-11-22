banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!

Ümit Özat: “Kazanmak önemliydi”

Adana Demirspor’da Teknik Direktör Ümit Özat, Eskişehirspor maçının ardından, “Maalesef tam takım çalışamıyoruz, bugün 10 eksiğimiz vardı. Kazanmak önemliydi. Önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız” dedi.

Spor 22.11.2020, 21:20 22.11.2020, 21:58
3
Ümit Özat: “Kazanmak önemliydi”
banner422

Adana Demirspor’da Teknik Direktör Ümit Özat, Eskişehirspor maçının ardından, “Maalesef tam takım çalışamıyoruz, bugün 10 eksiğimiz vardı. Kazanmak önemliydi. Önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız” dedi.

Adana Demirspor, ligin 10. haftasında evinde Eskişehirspor’u 4-1 mağlup etti. Mücadele sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Eskişehirspor’u göstermiş olduklarını oyundan dolayı tebrik ediyorum. Eskişehirspor camiasının oyuncularını takdir ediyorum. Böyle bir maçı geriden gelip, özellikle ikinci yarı kısa sürede çevirmek önemliydi. Maalesef tam takım çalışamıyoruz, bugün 10 eksiğimiz vardı. Kazanmak önemliydi. Önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
parçalı az bulutlu