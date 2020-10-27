Ümit Özat: “Birlik ve beraberlik içinde başarıyı yakalamak istiyoruz”
ADANA DEMİRSPOR, HAFTA SONU OYNAYACAĞI YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI BUGÜN ANTRENMANIYLA DEVAM ETTİRDİ. ANTRENMANDA TEKNİK DİREKTÖR ÜMİT ÖZAT, YAPTIĞI AÇIKLAMADA,” HAFTALAR GEÇTİK DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ” DEDİ.
Adana Demirspor, hafta sonu oynayacağı Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün antrenmanıyla devam ettirdi. Antrenmanda Teknik Direktör Ümit Özat, yaptığı açıklamada, ”Haftalar geçtikçe daha iyi bir takım olacağız” dedi.
Adana Demirspor Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Teknik Direktör Ümit Özat idaresindeki antrenman, düz koşu ile başlarken ısınma hareketleriyle devam etti. Son olarak, top kapma, pas çalışması ve Yılport Samsunspor maçının taktiksel çalışmasıyla son buldu.
Basına açık gerçekleştiren antrenmanda açıklamalarda bulunan Ümit Özat, ”Bandırma’dan önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Haftalar geçtikçe daha iyi bir takım olacağız. Şimdi önümüzde Samsunspor maçı önemli. Zaman zaman değişiklikler olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde başarıyı yakalamak istiyoruz” diye konuştu.
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