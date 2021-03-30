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Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaştığı Sırbistan’a 1-0 mağlup oldu.

Spor 30.03.2021, 22:12
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Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Sırbistan ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybetti. Sırbistan'ın golünü maçın 40. dakikasında Svetozar Markovic kaydetti.

Karşılaşmayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fraport TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal ve Karagümrük FK Teknik Direktörü Fransisco Farioli de tribünden takip etti.

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