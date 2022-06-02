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Ümit Milli Takım, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Takım, Kazakistan ve Danimarka ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 02.06.2022, 23:31
Ümit Milli Takım, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Takım, Kazakistan ve Danimarka ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü Danimarka ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Günü çift antrenman ile geçiren Ümit Milli Takımı akşam antrenmanıyla çalışmalarını tamamladı.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. Ümit Milliler, hafta sonunu izinli geçirecek.

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