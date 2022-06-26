banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı

Ümit Milli Karma Takımı repesajda yenildi

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Türkiye, repesaj karşılaşmasında Polonya’ya 4-3 mağlup oldu.

Spor 26.06.2022, 21:49
Ümit Milli Karma Takımı repesajda yenildi

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Türkiye, repesaj karşılaşmasında Polonya’ya 4-3 mağlup oldu.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nın karma takımlar müsabakalarında Türkiye, ilk turu bay geçti. Çeyrek final müsabakasında Ukrayna’ya 4-1 yenilen karma takımı repesaj karşılaşmasında Polonya ile eşleşti. Ümit Milli Karma Takımı, bu turda mücadeleyi altın skorda 4-3 kaybetti.

Yorumlar (0)
23°
açık