Ümit Milli Futbolcu Cenk Özkaçar: “Şanssız sonuçlar aldık ama değiştireceğiz”

UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Kazakistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takım’da Cenk Özkaçar açıklamalarda bulundu. Geride kalan maçlarda şanssız sonuçlar aldıklarını söyleyen Cenk, “Bu durumu değiştireceğiz” dedi.

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Kazakistan ile karşı karşıya gelecek olan Ümit Milli Takım’da Cenk Özkaçar akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Cenk Özkaçar, “İyi bir başlangıç olmadı ama böyle devam edeceğini düşünmüyoruz, bunu düzelteceğiz. Antrenmandaki her şeyi sahaya en iyi şekilde yansıtmanın planlamasını yapıyoruz. Şanssız sonuçlar aldık. Aslında iyi çalıştık, sahada iyi sonuçlar yaptık ama sadece sonuç bölümünde iyi olamadık. Deplasmanda zor bir maç bizi bekliyor. Maçın ne kadar zor geçeceğinin, sahanın ve hava durumunun nasıl olduğunun, maçın da ne kadar sert ve agresif olacağının farkındayız. Takım birliğimiz ve arkadaşlığımız üst seviyede. İnşallah Kazakistan deplasmanından 3 puan alıp yolumuza en iyi şekilde devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.