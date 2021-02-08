Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve ekibi tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Zafer Görgen (Çaykur Rizespor A.Ş.), Halil Yeral (Akhisarspor)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş A.Ş.), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Doğukan Nelik (Akhisarspor), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Nafican Yardımcı (Çorum FK), Yusuf Can Esendemir (Altınordu)

Orta Saha: Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Batuhan Kör (Bursaspor), Yusuf Barası (AZ Alkmaar)

Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Enis Destan (Altınordu)