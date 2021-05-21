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Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmaları öncesinde Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 21.05.2021, 22:08
Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmaları öncesinde Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor. Günü çift antrenman ile geçiren Ümit Millilere sabah antrenmanında laktat testi uygulandı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren günün diğer antrenmanında, milliler çalışmasını yağmur altında gerçekleştirdi.
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