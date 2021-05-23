banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Muharrem İnce Yargıyı göreve çağırdı!
Muharrem İnce Yargıyı göreve çağırdı!
Londra'da 200 bin kişi İsrail'i protesto etti
Londra'da 200 bin kişi İsrail'i protesto etti
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması!
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması!
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki!
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki!

Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva’da sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul’da Ukrayna ile oynayacağı özel karşılaşmalarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 23.05.2021, 23:18
Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva’da sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul’da Ukrayna ile oynayacağı özel karşılaşmalarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor. Canlı analiz uygulamalarının yapıldığı antrenmanlarda Ümit Milliler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Yorumlar (0)
18°
açık