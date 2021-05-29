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Ümit Milli Futbol Takım hazırlıklarını sürdürüyor

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul’da Ukrayna ile hazırlık maçı yapacak olan Ümit Milli Futbol Takımı, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 29.05.2021, 23:21
Ümit Milli Futbol Takım hazırlıklarını sürdürüyor

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul’da Ukrayna ile hazırlık maçı yapacak olan Ümit Milli Futbol Takımı, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul’da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlar ile devam etti. 19 Mayıs tarihinden bu yana çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden Milliler, Ukrayna ile 2 Haziran Çarşamba günü oynayacak.
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