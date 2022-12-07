Ümit Karan: "Çok zor bir maç bizi bekliyor"

Geçen hafta Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup eden Kastamonuspor, 2. Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda konuşan Kastamonuspor Teknik Direktörü Ümit Karan, galibiyet parolası ile sahaya çıkacaklarını belirterek, "Kocaelispor, bana göre ligin favorilerinden bir tanesi, şampiyonluk adayı, lider. Çok zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşan Kastamonuspor, müsabakadan 1-0’lık skorla galip ayrılmıştı. 11 Aralık Pazar günü Kastamonu Gazi Stadyumu’nda, lig şampiyonu Kocaelispor ile karşılaşacak olan Kastamonuspor, karşılaşma için hazırlıklara başladı. İsmail Dikmenli Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ağırlıklı olarak kondisyon çalıştı. Basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Ümit Karan, son 5 haftada 3 galibiyet aldıklarını belirterek, "Takım olarak önemli bir çıkış yakaladık. Ankara deplasmanı çok zordu, önemli ve özverili bir takımdı. Kendi sahasında mağlubiyet almayan bir takımla müsabakaya çıktık ve galip ayrıldık. İyi defans yaptık, iyi takım oyunu oynadık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Hedef belirtmeden, maç maç önümüze bakarak gitmek istiyoruz”

Kocaelispor maçına en iyi sonucu almak için çıkacaklarını belirten Ümit Karan, “Bu hafta da Kocaelispor ile karşılaşacağız. Kocaelispor, bana göre ligin favorilerinden bir tanesi, şampiyonluk adayı, lider. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Buradan da istediğimiz sonucu alıp son maçı güzel bir şekilde bitirip devre arasında yapabileceğimiz transferleri düşüneceğiz. Bizim hedeflerimiz bu son iki maçta da belli olur. İkinci yarıda toplayacağımız puanlarla Play-Off’a kadar gidebiliriz. Önemli olan bir dahaki sezonun ana kadrosunu kurmak, şampiyon takımını kurmak. Bu sene amacımız toplayabileceğimiz kadar puan toplamak. Hedef belirtmeden, maç maç önümüze bakarak gitmek istiyoruz” diye konuştu.

"Kastamonu halkının maça da gelmesi lazım, daha çok destek vermemiz gerekiyor"

Taraftarlara çağrıda bulunan Ümit Karan, şu ifadelere yer verdi:

"Kolay bir süreç değil, Bildiğiniz gibi, Kastamonuspor sezon başında çok sıkıntı çekti. Takım olarak, yönetim olarak Kastamonu için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. U-19, U-17’den çıkarttığımız oyuncular var. Buraya genç oyuncular kazandıracağız. Akademiden çıkartabileceğimiz oyuncular çok önemli. Kulübün gelir kaynağı olarak baktığımız bu oyuncular milli takıma kadar yükselirse bizi en mutu edecek şey odur. Kastamonu adına çok çalışıyoruz. Birlik olmalıyız. Kastamonu halkının maça da gelmesi lazım, daha çok destek vermemiz gerekiyor. Sadece futbolculara değil, yönetime de destek vermek gerekiyor. Bazı şeyler futbolda yalnız olmuyor. Biz çalışıyoruz, inşallah maçlarda iyi sonuçlar almaya devam ederiz" şeklinde konuştu.