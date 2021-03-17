“Umarım birileri masa başında sezonu iptal etmez de Final Four oynarız”

Sezonu istikrarlı bir şekilde sürdüren lacivert- beyazlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'de iptal olan geçen sezonla alakalı imalarda bulundu.

Ataman, toplantıda nasıl motive olduklarını da açıkladı.

“Sezonun başında tamamen farklı bir takımdık. Çünkü öncelikle ben motive değildim. EuroLeague’in geçen sezonu iptal etmesinden ötürü çok öfkeliydim. Çünkü bildiğiniz üzere Avrupa’da futbol ve basketbolda büyük organizasyonların birçoğu, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, NBA sezona devam etti fakat EuroLeague’in umurunda olmadı. Oyuncuların, bizlerin sekiz ay boyunca yaptıkları şeyler umurlarında olmadı ve sezonu iptal ettiler. Tabii ki COVID salgını ve işin sağlık boyutuna saygımız sonsuz ama bence EuroLeague’i geçen yaz oynatmak, bu yıl COVID’in etkileri daha büyükken oynatmaktan daha kolaydı.''

''Dolayısıyla sezonun başında büyük bir sorun yaşadık ama sonra adım adım taraftarlarımız, başkanımız, camiamızın destekleriyle ritim bulmaya başladık. Sonrasında Shane Larkin de sakatlıktan döndü, oyuncularımızın da yavaş yavaş form bulmasıyla yine çok iyi basketbol oynamaya başladık ve bence şu an daha motiveyiz ve geçen yıldan çok daha iyi oynuyoruz. Ama tabii ki bu basketbol, kazanabilir veya kaybedebiliriz ama oynuyoruz. Umarım bu kez birileri masa başında sezonu iptal etmez de belki yine Final Four, final oynarız. Belki geçen yıl da kaybedecektik ama oynamak istiyorduk. Oynamak istiyoruz, motivasyonumuz da bu.”