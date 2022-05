Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın gerçekleşecek

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu” 15 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu” 15 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Vestel City’den de geçecek maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vestel CEO’su Turan Erdoğan,“Biz Vestel olarak her zaman içinde bulunduğumuz şehrin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Manisa şehrinin adını dünyada duyurduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye’de doğup global bir marka olan Vestel’in başarısında Manisa’nın önemli bir rolü var. Bugün özdeşleşen marka-şehir ilişkisini bir adım daha öteye taşıdık. Şehrimizin sadece ekonomik hayatına değil, toplumsal hayatına da katkı sunuyoruz. Şirket olarak sürdürülebilirlik çatısı altında toplumsal fayda oluşturmayı odağımızda tutuyoruz. Toplumumuzu sağlıklı ve aktif yaşama teşvik etmek için birçok çalışma yapıyoruz. Bildiğiniz üzere voleybol, jimnastik, hentbol, yelken, futbol, gibi birçok spor dalında önemli sponsorluklarımız bulunuyor. Şimdi ise düzenlediğimiz bu yarı maraton ile Manisa ve çevre illerden tüm halkımızı spora teşvik ediyor, onları aktif bir yaşama davet ediyoruz. Bundan önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun da ana sponsoru olduk. Şimdi yine uluslararası bir maratonu başlatıyoruz. Vestel olarak kuruluşumuzdan bu yana yaptığımız her işi dünya çapında yaparız. Her zaman global olarak düşünürüz. Üretimimizin de yüzde 75’ini yurtdışına satıp Türkiye’nin ihracatına 3 milyar dolara yakın katkıda bulunuyoruz. 23 yıldan beri kendi sektörümüzde ihracat şampiyonluğunu kimseye kaptırmadık. Aynı düşünceyle yarın başlayacak olan bu Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda verdikleri destek için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa OSB ve Atletizm Federasyonumuz başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen, maratona katılım sağlayan herkese şirketimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadim şehre kazandırdığımız hizmet ve yatırımlarımızla daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir şehir inşa ettik. Çocuklarımızı ve gençlerimizi; eğitime, bilime, spora yönlendirebilecek projelerin destekçisi olduk. Evlatlarımız modern salonlarda spor yapabilsin düşüncesiyle birbirinden güzel ve modern spor tesislerini Manisa’mıza kazandırdık. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız gelecek sezondan itibaren şehrimize önemli hava katacak. Basketbolun yanında bu çatı altında 15 branşta sayısız başarılara imza atan 5 binin üzerinde sporcu ordusuna sahip olmanın mutluluğuna sahibiz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri amatör spor kulüplerine destek oluyoruz. Bu yıl sadece 107 amatör spor kulübümüze 935 bin TL nakit desteği sağladık. Hizmet ve yatırımlarımızı yürütürken, kurumlar arası iş birliğine, karşılıklı diyaloğa ve birlikte hareket etmeye özen gösteriyoruz. Manisa’mızda önemli bir istihdam sağlayan Vestel ile de bu anlayışla birbirinden önemli projelere imza attık. Benim de çok önem verdiğim projelerden biri olan 27 kilometrelik bisiklet yolunu Vestel ile birlikte Manisa’mıza kazandırmıştık. Ardından can dostlarımız için oldukça anlamlı ve uluslararası ödüle sahip ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi’ni hayata geçirdik. Bugün de Manisa’mızın tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağına yürekten inandığım Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için bir aradayız. Atletizmi geniş kitlelere duyurmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek açısından bu organizasyonu önemsiyor ve ev sahipliğini yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Şahsım ve Manisalılar adına, bu güzel organizasyonun hayata geçmesinde önemli katkıları olan Vestel’e, Manisa OSB’ye, Atletizm Federasyonu’na ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu kadim şehre kazandırdığımız hizmet ve yatırımlarımızla daha yaşanabilir ve refah düzeyi yüksek bir şehir inşa etmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitime, bilime ve spora yönlendirecek projelerin üreticisi ve destekçisi olduk" açıklamasında bulundu.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, “Uluslararası Vestel Yarı Maratonu’nun bütün sporların anası olan atletizm branşının gelişimine ivme kazandıracağına inancım sonsuz. Federasyonumuz bütün paydaşlarıyla büyümeye devam ediyor. Türk milli takımında olimpiyat kotası alan 100 sporcunun 35’i atlet. Bu altyapıyla inşallah Vestel ile birlikte daha büyük dünya şampiyonları çıkaracağız. Bu yarışmayı da en kısa sürede altın kategoriye çıkarmak için önemli bir mücadele vereceğiz. Bize katkı sunan tüm paydaşlarımıza, Vestel Şirketler Grubu’na, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki takdim edilecek.