Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası “Kemal Şahin Open” Sona Erdi

Turnuvaya adı verilen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin;

“Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu’nun birbirinden önemli uluslararası turnuvalarına sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Engel tanımayan sporcular sadece turnuva için değil bize sık sık kamp yapmaya da geliyorlar. Sosyal sorumluluk bilinciyle engellileri de düşünerek dizayn ettiğimiz tesisimizde rahatça konaklıyor ve tenis oynayabiliyorlar. Megasaray’daki diğer müşterilerimiz de engellilerin burada ağırlanmasını ve tenis oymalarını memnuniyetle karşılıyor ve ilgiyle izliyorlar. Biz de onların başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz.

Dünyanın dört bir bucağından tenisçiler ülkemize gelmeye devam ediyor. Bu, hem sporcularımızın başarıları hem de Türkiye’nin tanınması için çok önemli. Tenis camiası uluslararası diğer turnuvalarda olduğu gibi engelli turnuvalar için de Megasaray Tenis Akademi’yi tercih ediyor. Bu sporcuların vesilesiyle de ülkemize daha çok turist geliyor ve daha çok döviz giriyor. Böylece Antalya Belek’in adını dünyaya duyuruyoruz. Engelli tenisçilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Mücadele edenleri ve şampiyonları tebrik ediyorum.” dedi.

Turnuvanın organizasyonunu gerçekleştiren Uluslararası Tenis Federasyonu Tekerlekli Sandalye Tenis Komite Üyesi Önder Yurdagül ise;

“Türk tenisinin ve Türkiye’deki tekerlekli sandalye tenisinin gelişiminde çok büyük destekleri olan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in adını verdiğimiz ve onu artık tüm dünyaya duyurduğumuz Kemal Şahin Open turnuvasının bu yıl ikincisini düzenledik. Bu konudaki vizyonları ve önemli katkıları için Kemal Şahin’e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Türkiye’nin dünyadaki en büyük tekerlekli sandalye organizasyonuna 15-22 Mart’ta MTA ev sahipliğinde yaptık. Bu çok önemli uluslararası turnuvaya 60 ülkeden sporcu katıldı. Nasipse 2023’te tekerlekli tenis dünya şampiyonasını da buraya getireceğiz. Bu, hem ülkemiz hem de bölge için ciddi anlamda bir prestij olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl MTA’da 20 uluslararası turnuva daha yapmayı planlıyoruz.

Akademide çok büyük yeni bir kano yatırımınız var. Engelli kanocularımızı da buraya getireceğiz. İnşallah daha büyük organizasyonlarda beraber oluruz.” dedi.