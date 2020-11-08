Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden FIBA’ya Ödül

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve sponsorlarından DOW, sporda iklim liderliğine olan bağlılıkları nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonu’nu (FIBA) ödüllendirdi. FIBA’nın yanı sıra 14 diğer uluslararası federasyon, 5 de Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin ödül aldığı açıklandı.

Bu yılın Karbon Eylem Ödülü kazananları, yıllık Sport Accord Uluslararası Federasyon (IF) Forumu’nun bir parçası olarak gerçekleştirilen altıncı IOC Sürdürülebilirlik Oturumu’nda duyuruldu. Karbon Eylem Ödülü 2019 yılında başlamış ve Olimpik Hareket’in iklim değişikliğine dikkat çekme çabalarını ödüllendirmeyi ve artırmayı amaçlamaktadır. Temel olarak sporda iklim hareketinin tanınmasını ve hızlandırılmasını amaçlayan küresel bir girişimdir.

Uluslararası Federasyonların ve Ulusal Organizasyon Komitelerinin tanınması için, spor alanında iklim konusunu geliştirmek amacıyla 2018 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği ve IOC tarafından başlatılan BM İklim için Spor Hareketi Çerçevesi’nin bir parçası olması gerekiyor. Ayrıca, karbon azaltma planları hakkında ayrıntılı veriler sunmaları ve yıllık karbon ayak izlerini ölçmeleri bekleniyor.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, konuyla ilgili olarak, "İklim değişikliğine dikkat çekmeyi de içeren sürdürülebilirlik konusu, FIBA için çok önemli. IOC’nin bu girişimini tam olarak benimsiyor ve kendilerine bize verdikleri bu ödül ve karbon nötr olma fırsatı için teşekkür ediyoruz. Bu, FIBA ve paydaşlarımız için önemli bir mesaj” açıklamasında bulundu.

IOC’nin FIBA’yı layık gördüğü ödül, FIBA’nın çevre sorunlarını, özellikle iklim değişikliğini ciddiye aldığının bir başka kanıtıdır. FIBA, İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi ve diğer beş kıtadaki ofislerinde emisyonları azaltmak amacıyla, karbon ayak izini ölçmekte. FIBA, ayrıca etkinliklerine ev sahipliği yapan ülkelere sürdürülebilirlik konularının önemini vurgulayarak, etkinliklere hazırlık ve sunum sırasında uygun önlemleri almalarına yardımcı olmakta.

Daha inşa edilmeden önce bile, FIBA genel merkezinde sürdürülebilirliğe büyük bir vurgu yapılmıştı. Basketbol Evi, binanın çatısını kaplayan 300 metrekarelik güneş panellerine sahip olmakla birlikte çevreye saygılı sürdürülebilir malzemelerle ve verimli enerji kullanımı sağlayan bir bina için en yüksek sürdürülebilirlik standartları ile inşa edildi.

IOC Başkanı Thomas Bach, “İklim değişikliği, tüm insanlığa karşı küresel bir şekilde meydan okuma olmaya devam ediyor ve buna hepimizin birlikte yanıt vermesi gerekiyor. Kendini dünyayı spor yoluyla daha iyi bir yer hale getirmeye adamış bir kuruluş olarak IOC, Olimpik topluluğun iklim değişikliğini ele almaya yönelik küresel çabalara katkıda bulunmasına yardımcı olmak istiyor. İklim eylemine olan bu bağlılık; ister Ulusal Olimpiyat Komitesi, ister Uluslararası Spor Federasyonu olsun, sporda her birimizin karbon ayak izimizi azaltmak için nasıl anlamlı bir katkı yapabileceğinin dikkate değer bir örneğidir” dedi.

FIBA, bu senenin başında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) iklim için spor hareketine katılmış olup, tüm spor topluluğunun bu önemli harekete katılmasını umarak, sporda iklim hareketini geliştirmek, uygulamak ve iyileştirmek için iş birliği içinde çalışmayı taahhüt ediyor.