Antalya’nın Kaş ilçesi ile Yunanistan’ın Meis Adası arasındaki 7.1 kilometrelik parkurda düzenlenen 16. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenen ve pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen Likya Kaş Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin son gününde, ’2 ülke, 1 yarış’ sloganıyla Kaş-Meis Yüzme Yarışması düzenlendi. Bu yıl 16. kez yapılan yarışa 8 ülkeden 125 sporcu katıldı. Sabah erken saatlerde Yunanistan’ın Meis Adası’na teknelerle hareket eden yarışmacılar, sabah 09.00’da denize atlayıp, Kaş ilçesine doğru kulaç atmaya başladı. Rüzgarı arkalarına alan yarışçılar, zorlu ve uzun parkurda finişe ulaşabilmek için kıyasıya yarıştı.

Tüm sporcuların sudan çıkmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Törene Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi parti temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Genel klasman erkeklerde 1 saat 44 dakika 3 saniye derecesiyle Emrah Bekir Gemicioğlu birinci olurken, 1 saat 52 dakika 16 saniyeyle Alper Gezmiş ikinci, 2 saat 3 dakika 16 saniyelik derecesiyle de Orkun Özen üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Seda Banlı 2 saat 21 dakika 49 saniyeyle birinci, Zeliha Batay 2 saat 27 dakika 44 saniyeyle ikinci ve Aslı Keçelioğlu da 2 saat 32 dakika 42 saniyeyle üçüncü oldu.

Genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.