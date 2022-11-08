Uluslararası Halat Çekme Şampiyonası Silifke’de yapıldı

Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu, 8 Kasım Karabağ’ın Kurtuluş Günü nedeniyle Silifke’de Uluslararası Halat Çekme Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesinde Şehit İbrahim Okur Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye ve Azerbaycan milli takımları ile ilçedeki okulların öğretmenlerinden oluşan takımlar katıldı.

Türkiye genelinde halat çekme sporunu yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi amaçlayan şampiyonada Türkiye Halat Çekme Milli Takımı, Azerbaycan’ı 2-1 mağlup etti.

Şampiyona sonunda takımlara kupa ve katılım belgelerini Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu Başkanı Elnure Şıkaliyev ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin verdi.

Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, yaptığı açıklamada, “Karabağ’ın Kurtuluş Günü’nde Mersin’in Silifke ilçesinde uluslararası halat çekme şampiyonası düzenledik. Bu şampiyonada Azerbaycan Milli Takımı, takım halinde Silifke’ye geldiler. Türk ve Azerbaycan milli takımlarımızın şampiyonamıza renk katmasıyla birincilik ve ikincilik kupalarını takdim ettik. Şampiyona Türk devletlerinin bir arada birbirine sahip çıkması, Karabağ Kurtuluş Günü’nün özel bir gün olduğundan dolayı düzenlendi” dedi.

Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu Başkanı Elnure Şıkaliyev de, “Bugün bizim zafer günümüz. Bizim çok önemli, şanlı bir günümüz. Bize Karabağ savaşında destek oldular, bugün de güzel bir yarışma oldu. Bizim için de çok hoş oldu. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.