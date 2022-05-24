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Uluslararası Gebze Ultra Trail cumartesi günü gerçekleşecek

Gebze Belediyesi ve Tempo Atletizm Spor Derneği tarafından Gebze Denizli Göleti’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Gebze Ultra Trail, Gebze Belediyesi Toplantı Salonu’nda yerel ve ulusal basına duyuruldu.

Spor 24.05.2022, 15:37
Uluslararası Gebze Ultra Trail cumartesi günü gerçekleşecek

Gebze Belediyesi ve Tempo Atletizm Spor Derneği tarafından Gebze Denizli Göleti’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Gebze Ultra Trail, Gebze Belediyesi Toplantı Salonu’nda yerel ve ulusal basına duyuruldu.

Denizli Göleti’nde 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek Gebze Ultra Trail; 7 km Göl Koşusu, 17 km Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27 km Hannibal Koşusu, 41 km Libiyssa Gebze Koşusu ve 55 km Fatih Sultan Mehmed Han Koşusu olmak üzere 5 kategoriden oluşuyor. Engelli sporcular, şehit yakınları ve gaziler için ücretsiz maratona Gebzelilerin ulaşımını kolaylaştırmak adına belediye ulaşım araçları hizmet verecek.

Uluslararası Gebze Ultra Trail öncesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Tempo Atletizm Spor Kulübü Derneği sporcuları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Maratonun ve Gebze’nin tanıtıldığı kısa film gösterimden sonra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk konuşmalarını yaptı. Konuşmalarının ardından Tempo Atletizm Spor Kulübü Derneği sporcuları desteklerinden ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür ederek imzaladıkları formalarını hediye ettiler.

“Gebze’nin güzellikleri, doğası ve imkânlarıyla destek veriyoruz”

Türkiye’den 25 şehirden ve 8 ülkeden gelen bin sporcunun yarışacağı uluslararası maratonun, Gebze’de yapılmasını talep eden Tempo Atletizm Spor Derneği’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Büyükgöz, “Gebze’miz sanayi ve lojistik gücünün ötesinde, yeşil ve mavinin bir arada olduğu tabiatıyla da bölgemizin en güzide ilçesi. Güzide ilçemizde güzide bir maratona ev sahipliği yaptığımız için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Böyle önemli bir etkinliğe belediye olarak Gebze’nin güzellikleri, doğası ve imkanlarıyla destek veriyoruz” dedi.

“Gebze; sporcuların kenti”

Gebzelilerin spor faaliyetlerine katılımlarının çok yüksek olduğunu ve hizmetleriyle spora ve sporcuya daima destek olduklarını vurgulayan Büyükgöz, Gebze Belediyesi’nin spor ve gençliğe dair projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla hizmete açılan GEBZESEM’in Kocaeli’nin en büyük ve en kapsamlı sporcu eğitim merkezi olma özelliğini taşıdığını ve günlük 3 bin sporcuya hizmet verebildiğinin altını çizdi. Ayrıca yeni açılan Eren Bülbül Spor Kompleksi’nin çok amaçlı spor salonları, kapalı spor salonu ve yüzme havuzuyla günde bin 200 kişiye hizmet verdiğini söyleyen Başkan Büyükgöz, “Yaz ve Kış Okullarımız var. Burada küçük yaşlardan itibaren pek çok branşta gençlerimiz spor bilinci ediniyorlar. Atlı Eğitim Merkezi’mize de hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Gebze sporcuların kenti. Biz de hizmetlerimizle sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Zinnur Büyükgöz, konuşmasının devamında Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden ve genç sporcuların başarılarına da değindi. Büyükgöz, “Voleybol, güreş, satranç ve binicilik alanında yeni takımlarımız kuruldu. Voleybol takımımız Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele ediyor. Güreş takımımızdaki 60 lisanslı sporcumuz, 30 turnuvaya katılarak 5 farklı kategoride kentimizi temsil ettiler. Kırşehir’de düzenlenen Okullararası Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda iki güreşçimiz 38 ve 85 kg’da Türkiye şampiyonu oldular. Satranç Takımımız Kocaeli şampiyonu; onlar da Haziran ayında Türkiye Şampiyonasında yarışacaklar. Şu an 2. ligde yer alan Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımımız da 1. lige çıkacak, inşallah. Hepsiyle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Uluslararası Gebze Ultra Trail, 28 Mayıs’ta Denizli Göleti’nde

Konuşmasının sonunda tüm Gebzelileri maratona davet eden Zinnur Büyükgöz, “Bu yıl ilk kez düzenlenen uluslararası maratonun her yıl gelişerek, büyüyerek devam etmesini; Gebze’mizde yapılan marka organizasyonlardan biri haline gelmesini temenni ediyoruz. Tüm hemşehrilerimi de Gebze’mizin güzel doğası içerisinde, bu güzel organizasyonu teneffüs etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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