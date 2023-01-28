Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C2 yarışlarında kazananlar belli oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C2 yarışlarında erkeklerde birinci Zalsman Tomer olurken, kadınlarda ise Sarkulova Alina oldu.

Yarışlara büyük erkekler kategorisinde 32 bisikletçi katıldı. 8 turda 32 kilometre pedal çeviren sporcularda birinci Zalsman Tomer, ikinci Furkan Akcam ve üçüncü Emre Yavuz oldu. Büyük kadınlar kategorisinde 14 sporcu yarıştı. 4 tur 16 kilometre bisiklet süren sporcularda birinci Sarkulova Alina, ikinci Sherstiuk Maria ve üçüncü Geneleva Tatyana oldu.

Yarışı ikinci tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Furkan Akçam, “Burada milli takım adına 6 kişiyle mücadele verdik. Ukrayna ve Kazakistan’dan önemli rakiplerimiz vardı. Dünya sıralaması ve kategorisinde iyi bir yerdeler. Onların arasında derece almanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi bir yarıştı. Yağmur ve çamur bizi biraz zorladı. Onun dışında güzeldi” dedi.

29 Ocak Pazar günü Uluslararası Kızılalan MTB Kupası C1 yarışında sporcular küçük erkek, küçük kadın, büyük erkek, büyük kadın kategorilerinde mücadele edecek.