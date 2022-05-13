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Uluslararası Boks Birliği Olağanüstü Kongresi ertelendi

İki gün sürecek olan Uluslararası Boks Birliği (IBA) Olağanüstü Kongresi’nde ilk gün tamamlandı. Kongreye katılabilme hakkı olan 165 üye ülkeden 142’si İstanbul’da şahsen, 8’i ise çevrimiçi olarak toplantıya katıldı. Kongrenin ilk gününde gerçekleşmesi gereken başkanlık seçimleri mevcut IBA Başkanı Umar Kremlev’in isteğiyle yarına ertelendi.

Spor 13.05.2022, 15:35
Uluslararası Boks Birliği Olağanüstü Kongresi ertelendi

İki gün sürecek olan Uluslararası Boks Birliği (IBA) Olağanüstü Kongresi’nde ilk gün tamamlandı. Kongreye katılabilme hakkı olan 165 üye ülkeden 142’si İstanbul’da şahsen, 8’i ise çevrimiçi olarak toplantıya katıldı. Kongrenin ilk gününde gerçekleşmesi gereken başkanlık seçimleri mevcut IBA Başkanı Umar Kremlev’in isteğiyle yarına ertelendi.

IBA’nın başkan ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için gerçekleşecek seçimler, yönetmelik gerekliliklerine uygun olarak, mevcut IBA Olağanüstü Kongresi içerisinde gerçekleşmek üzere planlandı. Başkanlık pozisyonuna aday olmaya uygun olduğuna karar verilen tek aday olan IBA Başkanı Umar Kremlev, bugünkü toplantının seçimleri içeren gündem maddesine gelindiğinde toplantının sona ermesini önerdi. Boks Bağımsız Dürüstlük Birimi’nin (BIIU) Geçici Aday Gösterme Birimi, 12 Mayıs’ta diğer başkan adayı Hollandalı Boris van der Vorst’un başkanlık seçimine uygun olmadığına hükmeden bir karar vermişti. Karar, 11 ve 13 Nisan tarihlerinde Geçici Aday Gösterme Birimi’ne, bu adayın faaliyetlerinin, başka bir uluslararası boks organizasyonuna katılımı oluşturduğu, adaylar arasında iş birliğini ve seçim dönemi dışında seçim kampanyalarını yasakladığı için IBA yönetmeliklerine uygun olmadığı konusunda şikayette bulunulması üzerine alınmıştı.

Umar Kremlev: "Adalet benim için çok önemli"

IBA, 12 Mayıs akşamı, bağımsız Geçici Aday Gösterme Birimi tarafından IBA başkanlığına aday olamayacağı bildirilen Boris van der Vorst tarafından hazırlanmış bir dilekçe aldı. Dilekçede CAS’tan 13 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerinin ertelenmesi isteniyordu. Dilekçe üzerine bugün yapılması planlanan başkanlık seçimleri IBA Başkanı Umar Kremlev’in isteğiyle 14 Mayıs’a ertelenirken, Kremlev kongrede, "Adalet benim için çok önemli ve bu nedenle IBA başkanlık seçimi bugün yapılmayacak. Bu, CAS’a ve uygun olmayan adaylara yasal işlerini yapmaları için zaman tanıyacak" şeklinde konuştu.

Mali Destek Programı hakkında güncelleme

Günün ana gündem maddeleri arasında ise IBA Genel Sekreteri Istvan Kovacs’ın hazırladığı rapor yer aldı. Raporu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın boks turnuvası için Olimpik Yeterlilik Sistemi’nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile birlikte geliştirilmesini kapsıyordu. Kovacs, ayrıca kıta konfederasyonları ve ulusal federasyonlara 1.5 milyon Dolar’dan fazla paranın dağıtıldığı Mali Destek Programı hakkında da bir güncelleme yaptı. Toplantının devamında IBA turnuvalarında hakemlerin ve jürilerin seçimi, incelenmesi ve atanması da dahil olmak üzere süreçlerin iyileştirilmesine vurgu yapılarak spor bütünlüğü tartışıldı.

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