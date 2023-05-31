Uluslararası bisiklet yarışları Kırıkkale’de yapılacak

Kırıkkale’de, 10-11 Haziran’da yapılacak "Road Race Kırıkkale 2.2 UCI" uluslararası bisiklet yarışlarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yarışlara, 12 ülkeden 84 sporcunun davet edildiği bildirildi.

Kırıkkale Valiliği ve Türkiye Federasyonu işbirliği ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) faaliyet programı çerçevesinde 10-11 Haziran tarihlerinde yapılacak "Road Race Kırıkkale 2.2 UCI" bisiklet yarışının bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilik konferans salonunda yapılan toplantıda, yarışlarla ilgili katılımcılara sinevizyonda bilgiler verildi. "Olimpik pedallar Anadolu’nun kalbinde" mottosuyla düzenlenecek yarışlara, 12 ülkeden 84 sporcu, Türkiye’den de 8 takım ve 56 sporcu davet edildi. Millet Bahçesi’nden start verilecek yarışlar, "Elit Erkekler" ve "Genç Erkekler" kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, yarışların son gününde halk turu da düzenlenecek. Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından üretilen "Anadolu Kırıkkale" marka bisiklette çekilişle katılımcılara hediye edilecek.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, start noktasının Millet Bahçesi olduğunu belirterek, "Belediyemizin şok güzel bir faaliyeti oldu. Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi’ni açtık. Start yerini orasını verdik. Bu sayede vatandaşımızın hafta sonunda da orada olacağı için çok fazla rağbet göreceği, şehir merkezinde trafiğin etkilenmeyeceği bir start noktasıyla başlıyoruz" dedi.

Sporun şehirler için önemli olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bir şehir ne kadar büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsa aslında o şehrin ne kadar mütekâmil bir şehir olduğunu gösterir. Şehrimizin de sahiplenmesi çok önemli. Geçen sene Kırıkkaleliler bu işi sahiplendi. 10-11 Haziran tarihlerinde bütün Kırıkkalelileri bu aktivitenin içerisinde bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale’de meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından üretilen "Anadolu" marka bisikletlerin de çocuklara çekiliş ile dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Olimpiyatlara gitme noktasında önemli bir yarış olduğunun altını çizerek, "İlk defa yapılıyor, ilki çok önemli. İlki ne kadar iyi olursa sonu da o kadar verimli olur. Puan durumu var. Sporcularımız buradan puan almak zorunda. Şuanda kritik bir noktadayız. Olimpiyata gitme ile ilgili de önemli bir yarış olduğunu düşünüyorum. Bisiklet turizmi hem tanıtım hem ekonomi açısından o şehre o ülkeye önemli katkılar sağlıyor" şeklinde konuştu.

Tanıtım programının son bölümünde ise Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Hacı Taşan’ın eserlerinin olduğu plağı Federasyon Başkanı Müftüoğlu’na hediye etti.