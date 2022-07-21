Uluslararası Barış Ve Özgürlük Okçuluk Kupası sona erdi

KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası’nın son gününde Türk Yıldızları gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseri düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası dün sona erdi. Kupanın son gününde, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katıldığı kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okçuluk Kupası’nda yarışan sporcularla birlikte Kapalı Maraş kentini gezen Yıldız, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi, şehitliği ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarını ziyaret etti. Yıldız, “48 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nda adanın özgürlüğü için mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Okçular Vakfı olarak bu coşkuya ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

17 Temmuz’da başlayan, 14 ülkeden 28 sporcunun katıldığı II. Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, Türk Yıldızları’nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle son buldu.