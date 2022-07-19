Uluslararası Ankara Kupası’nda milli takımlardan önemli başarı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Kupası’nda Golbol Erkek Milli Takımı birinci, Kadın Milli Takımı ise ikinci oldu.

Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda paralimpik ve Avrupa şampiyonu takımlar mücadele etti.

Organizasyonun son gününde Golbol Erkek Milli Takımı, finalde karşılaştığı son paralimpik olimpiyat şampiyonu Brezilya’yı 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Kadın Milli Takımı ise finalde karşılaştığı Brezilya’ya 10-3 yenilerek kupada ikinciliği elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Böylesine değerli ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Önemli olan ülkemize büyük organizasyonlar getirebilmek" diye konuştu.

Yıldırım, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.