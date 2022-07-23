Uludağ Premium Ultra Trail’e start verildi

Uludağ Premium ana sponsorluğunda bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Ultra Trail koşusunda bin 500 koşucu ile start verildi.

Türkiye’deki spor ve sanatsal faaliyetlerin ilerlerlemesi ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla sponsorluklarına tüm hızıyla devam eden Uludağ Premium’un desteklediği Uludağ Premium Ultra Trail’da; UTBM ve Dünya Ultratrail Şampiyonu Pau Capell iş birliğiyle yerli ve yabancı bin 500 koşucu, başlangıç çizgisinde yerlerini aldı.

Yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleşen yarış esnasında sporculara Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın keyifli dinletisi eşlik etti.