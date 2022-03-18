Ulubey Sporcu Fabrikası’nda sona gelindi

Temeli geçen yıl atılan Ulubey Sporcu Fabrikası’nın yapımında son aşamaya gelindi.

Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla, coşku dolu bir törenle temelleri atılan Ulubey Sporcu Fabrikası, çok yakında tamamlanıyor. Tesisin yapımında son aşamaya gelindi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu dev tesis sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ’dan yetişecek. Burası ismi gibi, şampiyon sporcuların yetiştiği bir fabrika olacak" dedi.

Başkan Balcı: "Farklı branşlarda başarılı sporcular yetişecek"

Yapımında son aşamaya gelinen tesisle ilgili bilgi veren Başkan Balcı, "Sporcu Fabrikası olarak adlandırdığımız tesis, farklı dallarda sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Ulubey Mahallesi’nde yapımına başlanan Sporcu Fabrikası, pek çok farklı branşta, başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacak. 4 bin 200 metrekare büyüklüğündeki dev tesiste geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz” ifadelerine yer verdi.