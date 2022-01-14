Ulaş Zengin ve Eren Karadağ Adanaspor’da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nden Ulaş Zengin’i ve Çaykur Rizespor’dan Eren Karadağ’ı kadrosuna kattı. Gaziantep Futbol Kulübü’nde aradığı şansı bulamayan Ulaş Zengin ve Çaykur Rizespor’dan Eren Karadağ kiralık olarak Adanaspor ile anlaştı. Stoper oynayan Ulaş Zengin’in ve Orta saha oynayan Eren Karadağ’ın lisansı çıktı.

Adanaspor’da ayrıca Iko Seth, Papa Daniel, Samet Ali Kaya ve Sampson Agoha’nın sözleşmeleri fesih edildi.