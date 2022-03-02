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Ukraynalı 19 yaşındaki eski biatlet Rusya saldırılarında hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.
Spor 02.03.2022, 10:33
Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna saldırıları 6. gününde devam ediyor. Rus saldırıları nedeniyle silahlanan halk ülkelerini savunmaya devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, dün Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.