Ukrayna’da Türk boksörler ringe çıktı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen boks şöleninde Türk boksörler ringe çıktı.

Ukrayna, kıtalararası dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yapıyor. Dünyanın bir çok ülkesinden Ukrayna’daki boks şölenine gelen sporcular, bugün ringe çıktı.

Çoğunluğunu Türk sporcuların oluşturduğu organizasyonda, rakipler kıyasıya mücadele etti. Günün maçı olarak kabul edilen Serdar Avcı ve Pascal Ndomba arasındaki müsabaka, Ndomba’nın korona virüs testi pozitif çıkınca 1,5 ay sonrasına ertelendi.

Serdar Avcı’nın kardeşi Arda Tamer Avcı ise Gürcü rakibi Vladimir Janezashvili karşısında galibiyet kazanarak UBO kıtalararası kemerin sahibi olan isim oldu.

Diğer Türk sporculardan Şükrü Altay ise Ukrayna adına ringe çıkan Ahıska Türk’ü Dzhamal Usmanov karşısında mağlup oldu. Maç sonu ringde Altay’a sarılan Usmanov, "Üzülme abi kemer bizde, uzağa gitmedi" diyerek Altay’ı teselli etti ve ringde Atatürk işlemeli Türk bayrağıyla poz vererek gönülleri kazandı.

"Kemeri alacağım"

Maç sonu İhlas Haber Ajansı’na konuşan Şükrü Altay, "Herkese çok selamlar Kiev’den. Maçı alamadım puan olarak arkada kaldık. Ama kemer için yine dövüşeceğiz Türkiye’de ve inşallah alacağız. 3 hafta antrenmanımız vardı iyi hazırlanamadık. Türkiye’ye çok selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. Dualarınız bize yeter çok sağ olun" ifadelerinde bulundu.