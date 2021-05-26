banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...

Uğurcan Çakır’dan anlamlı davranış

A Milli Futbol Takımı’nın ve Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşları ile birlikte Tanzanya’da su kuyusu açtırdı.

Spor 26.05.2021, 15:23
Uğurcan Çakır’dan anlamlı davranış

A Milli Futbol Takımı’nın ve Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşları ile birlikte Tanzanya’da su kuyusu açtırdı.

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan Uğurcan Çakır, yardım kuruluşlarına gerçekleştirdiği yardımlarla da alkış topluyor. Daha önce doğum gününde Unicef aracılığıyla yardıma muhtaç çocuklar için kampanya düzenleyen başarılı eldiven, bu kez de takım arkadaşları ile birlikte Tanzanya’da su kuyusu açtırdı. Tanzanya’nın en büyük şehri ve eski başkenti Darüsselam’ın 55 kilometre uzağında yer alan ve yüzlerce kişinin yer aldığı Soga bölgesinde yerin yaklaşık 100 metre altından çıkarılan temiz içme suyu bugün itibariyle bölge halkının kullanımına açıldı.

’Kaptan Uğurcan Çakır ve takım arkadaşları hayratı yazılı’ su kuyusunun önünde kuyunun açılmasına öncülük edenler tarafından Trabzonspor ve Türk bayrağı açılarak poz verildi.
Yorumlar (0)
22°
açık