Uğurcan Bekçi, 1+1 yıllığına Kocaelispor’da

Kocaelispor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi’yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. 24 Erzincanspor’dan Uğurcan Bekçi, Körfez ekibinin kadrosuna katıldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu kariyeri boyunca çıktığı 109 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.